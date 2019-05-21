Районы Челябинска будут получать значительно больше денег на благоустройство

Фото с сайта gubernator74.ru

Алексей Текслер предложил в 10 раз повысить норматив отчислений земельного налога для внутригородских районов Челябинска.

Инициативу глава Челябинской области озвучил на встрече с депутатами Заксобрания. Она прошла в понедельник, 20 мая. Алексей Текслер предложил увеличить бюджетные отчисления городам и районам. В частности, речь шла о Челябинске.

По мнению руководителя области, главная задача на уровне внутригородских районов — создание благоустроенной среды. «Чтобы районы областного центра могли с этой задачей справиться, важно дать им возможности и средства, чтобы они могли решать конкретные проблемы, волнующие людей», — сказал Алексей Текслер. И привел цифры: для наведения порядка на уровне районов не хватает около 500 млн рублей ежегодно. Примерно такую сумму планируют получить за счет увеличения норматива отчислений по земельному налогу в пользу районов с 3% до 30%. А уменьшение средств в городском бюджете — компенсировать с помощью перераспределения налога по упрощенной системе налогообложения.

«Сейчас этот налог распределяется поровну – «50 на 50» — между областью и муниципалитетами. Предлагаю сделать распределение «60 на 40» в пользу муниципального уровня, и считаю, что справедливо это будет сделать не только в отношении Челябинска, а всех муниципальных районов и городских округов области. Это даст дополнительно около 480 млн рублей для областного центра и порядка 300 млн рублей всем остальным муниципалитетам Челябинской области», — предложил Алексей Текслер.

По мнению Алексея Текслера, увеличение норматива по земельному налогу создаст стимул для улучшения земельного контроля и дальнейшего роста поступлений в бюджеты районов и города в целом. А перераспределение налога по УСН с перспективой его полного зачисления в бюджеты муниципалитетов может мотивировать местные власти оказывать настоящую поддержку малому бизнесу, считает Текслер. Предложение главы региона об увеличении бюджетных отчислений прокомментировала доцент кафедры учета и финансов ЧелГУ Анна Клейман.

«Деньги муниципалитетам нужны всегда. У нас так устроена бюджетная система в Российской Федерации, что большинство муниципальных бюджетов заведомо дефицитны. Это касается и бюджета Челябинска, и внутригородских округов, и, конечно, всех муниципальных образований на территории Челябинской области. В принципе поступления средств из дополнительных источников — это всегда хорошо, другое дело — насколько, как сказать, стабилен этот доход и как надолго могут рассчитывать муниципальные образования в будущем на эти источники», — поделилась мнением Анна Клейман.

Анна Клейман считает, что необходимо думать, как повысить деловую активность в Челябинске и регионе в целом, а также создать условия для развития бизнеса, который является источником уплаты налогов. При этом важный вопрос, по мнению экономиста, — на что пойдут дополнительные деньги в районах и как будут расходоваться. Председатель комиссии по местному самоуправлению Челябинской городской думы Владимир Бодров перечислил основные направления, на которые сейчас могли бы пойти дополнительные деньги.

«Уборка — в первую очередь. Благоустройство всевозможное территории и подрезки — вторая очередь. И все видят, что во внутридворовых территориях, что творится с пешеходными зонами, с асфальтированием и т.д., и т.д. То есть если эти деньги будут, то хотелось бы в том числе решать три эти проблемы. Основная задача — достичь показателей, чтобы качество жизни на территории в ближайшее время значительно повысилось и чтобы жителям было комфортно в своих дворах, на своих территориях», — пояснил Владимир Бодров.

По словам Владимира Бодрова, районы в среднем тратят на благоустройство и наведение порядка около 20-25 млн рублей в год. Деньги на это поступают в основном через субсидии, что удлиняет процедуру принятия решений. А наличие постоянной доходной базы сделает процесс более оперативным, считает Владимир Бодров.

Депутат также сообщил, что предстоит решить вопрос с распределением дополнительных денег между районами: у каждого из них разная площадь, и необходимо сделать подсчеты таким образом, чтобы территории в зависимости от численности населения получили равные средства.

Алексей Текслер считает, что перераспределение налогов поможет в наведении порядка и благоустройстве территорий. Схема заработает на следующий налоговый год.

Фото с сайта gubernator74.ru

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