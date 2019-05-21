Летом в Челябинской области отремонтируют три моста на дорогах регионального значения

Фото с сайта pravmin74.ru

В миндортрансе области рассказали о планах по реконструкции путепроводов.

Реконструкция пройдет на трех участках. Это мосты через реку Уй на трассе Южноуральск — Магнитогорск, через реку Теча на дороге из Бродокалмака в Сугояк, а также мост через реку Ольховка по пути из Чебаркуля в Магнитогорск через Уйское.

Работы будут идти с мая по сентябрь 2019 года. Водителей просят быть внимательнее при составлении маршрутов.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 21.05.2019 г.»