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17.05.2019 г. | 11:33
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Летом в Челябинской области отремонтируют три моста на дорогах регионального значения
21.05.2019 г. 14:04
Фото с сайта pravmin74.ru
В миндортрансе области рассказали о планах по реконструкции путепроводов.
Реконструкция пройдет на трех участках. Это мосты через реку Уй на трассе Южноуральск — Магнитогорск, через реку Теча на дороге из Бродокалмака в Сугояк, а также мост через реку Ольховка по пути из Чебаркуля в Магнитогорск через Уйское.
Работы будут идти с мая по сентябрь 2019 года. Водителей просят быть внимательнее при составлении маршрутов.
Фото с сайта pravmin74.ru
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