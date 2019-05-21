В Челябинской области детсад оштрафовали на 200 тыс. рублей за травмированный глаз ребенка

В Челябинской области с дошкольного учреждения взыскали компенсацию морального вреда.

В поле зрения прокуратуры попал детский сад в Катав-Ивановске. Там четырехлетний воспитанник поранил себе глаз. Травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Ребенку потребовалась операция и последующее постоянное лечение, из-за чего тот не посещал детсад и не общался со сверстниками.

Суд взыскал с дошкольного учреждения 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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