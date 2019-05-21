На АМЗ из-за ремонта сетей на день отключат воду

Фото с сайта mosreg.ru

В администрации Челябинска сообщили об отключении холодного водоснабжения в Советском районе.

Подачу воды в поселках АМЗ и Мебельном прекратят в среду, 22 мая, в 8:30. Там будут ремонтировать водовод большого диаметра. Отключения коснутся как многоквартирных, так и частных домов, а также административных зданий. Возобновить водоснабжение обещают к полуночи. Жителям рекомендуют сделать запас воды.

Фото с сайта mosreg.ru

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