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17.05.2019 г. | 11:33
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На АМЗ из-за ремонта сетей на день отключат воду
21.05.2019 г. 14:00
Фото с сайта mosreg.ru
В администрации Челябинска сообщили об отключении холодного водоснабжения в Советском районе.
Подачу воды в поселках АМЗ и Мебельном прекратят в среду, 22 мая, в 8:30. Там будут ремонтировать водовод большого диаметра. Отключения коснутся как многоквартирных, так и частных домов, а также административных зданий. Возобновить водоснабжение обещают к полуночи. Жителям рекомендуют сделать запас воды.
Фото с сайта mosreg.ru
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