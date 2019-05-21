Алексей Текслер дал шанс депутатам Челябинска показать свою эффективность

Фото с сайта www.chelduma.ru

Глава Челябинской области высказался по поводу совершенствования муниципальной реформы в столице региона.

Заявление Алексей Текслер сделал на встрече с депутатами Заксобрания в понедельник, 20 мая. Во вступительном слове он подчеркнул, что Южный Урал входит в большой двухлетний избирательный цикл. В 2019 году состоятся выборы губернатора, в Челябинске и ряде территорий выберут районных депутатов, а в 2020-м предстоит обновление состава Заксобрания. Алексей Текслер заявил, что на этом фоне райсоветы Челябинска ждет перезагрузка.

«Количество обращений, которые поступают мне по вопросам локальных проблем, означает ровно одно. Люди не могут решить свои проблемы на том уровне, где они должны решаться. При этом жители Челябинска напрямую выбирают только районных депутатов, не имея полноценного влияния на состав гордумы. Такая ситуация вызывает понятные вопросы населения. Делать вид, что мы этого не замечаем, растратить еще пять лет возможностей для развития города — нельзя. Должны быть изменения. В целом, у системы «город с внутригородскими районами» существует потенциал, и его стоит попытаться раскрыть. Если мы это сделаем в предстоящем пятилетнем цикле, значит такой системе быть. Если — нет, к следующим выборам мы вернемся к прежней системе, когда депутаты Гордумы выбирались жителями Челябинска напрямую», — сказал Алексей Текслер.

Директор аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин считает, что Алексей Текслер предпринял верные шаги к реформированию существующей системы местного самоуправления. Пяти лет будет достаточно, чтобы увидеть их результаты и принять окончательное решение по будущему челябинских райсоветов, уверен эксперт.

«Сама форма — райсоветы, гордума, — это ведь не форма ради формы, а ради результата. В Челябинске можно добиться гораздо большей эффективности в совместной работе власти и людей: большей легитимности, большей открытости и так далее. Одна из очевидных проблем существующей системы — некоторая декоративность функций районных советов и отсутствие у них реальных рычагов влияния, бюджетов и всего остального. Алексей Текслер пытается эту проблему решить заявленными мерами в виде перераспределения доходов бюджета. По крайней мере, это некое движение, в правильном, как мне кажется, направлении», — прокомментировал Алексей Ширинкин.

По словам Алексея Текслера, городским районам ежегодно не хватает 400-500 млн рублей на благоустройство. Эти деньги предполагается достать путем перераспределения доходов от земельного налога. Районным депутатам глава региона поручил направить средства на уборку снега зимой, озеленение летом и поддержание порядка круглый год.

Горожане рассказали «Челябинскому эху», какие проблемы благоустройства депутатам следует решать в первую очередь:

— Я бы очень хотела, чтобы депутаты обратили внимание на благоустройство дворов, потому что они находятся не в самом лучшем состоянии: разбитые бордюры, ямы, невозможно припарковаться во дворе.

— Больше денег — это приятная новость, главное, чтобы их потратили так, как нужно. В городе хочется больше нормальных тротуаров, дорожек, чтобы приятно было гулять. Ну и, главное, чистота, если что-то почистить, подкрасить, то вроде и смотрится неплохо.

— В общем-то, депутаты уже неплохо поработали у нас, на Российской. Сделали прекрасную детскую площадку, обновили дом. В принципе мне все нравится.

Советы депутатов в семи районах Челябинска появились в 2014 году. Всего в городе сейчас насчитывается 170 округов.

Фото с сайта www.chelduma.ru



Все новости за 21.05.2019 г.»