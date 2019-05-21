В Челябинской области впервые за девять лет прошла встреча главы региона с депутатами

Фото с сайта gubernator74.ru

Алексей Текслер провел встречу с депутатами Заксобрания.

Выступая перед региональными парламентариями, руководитель области предложил в 10 раз повысить норматив отчислений земельного налога для внутригородских районов Челябинска, а также передать дополнительно всем территориям Южного Урала 10% налога по упрощенной системе налогообложения. По мнению Алексея Текслера, это поможет в наведении порядка и благоустройстве. Сегодня это один из основных запросов жителей. Схема начнет работать в следующем налоговом году. Но работу важно начать сейчас, подчеркнул глава региона. Вместе с озвученными предложениями он обозначил их стратегическое значение.

«Первое. Местное самоуправление на территориях внутригородских районов не должно нарушать единство городского хозяйства, в том числе в городе должен, безусловно, соблюдаться единый дизайн-код. Второе. Необходимо повышать контроль за эффективностью муниципальных расходов, в том числе в сфере благоустройства. Граждане должны наглядно видеть результат. Каждый рубль должен тратиться с пользой. Особенно это касается тех средств, которые мы мобилизуем на уровень внутригородских районов Челябинска через реализацию озвученных предложений. Они должны, безусловно, пойти на решение насущных проблем граждан, в том числе на приведение в порядок подходов и подъездов к школам, детским садам и поликлиникам. И, наконец, третье. В долгосрочной перспективе источником средств для осуществления полномочий районов и Челябинска в целом должно быть повышение собственных доходов», — заключил Алексей Текслер.

После встречи спикер Законодательного собрания Владимир Мякуш выразил благодарность Алексею Текслеру за возрождение востребованного несколько лет назад формата общения.

«Последняя подобная встреча главы региона и депутатов областного парламента состоялась в 2010 году. Я благодарен Алексею Текслеру, что он возобновил этот формат общения между исполнительной и законодательной властями. Это необходимо для принятия совместных решений, для более эффективной проработки законодательных инициатив», – отметил Владимир Мякуш.

Депутат Заксобрания от фракции ЛДПР Сергей Буяков сообщил корреспонденту «Челябинского эха», что в будущем Алексею Текслеру стоит рассмотреть возможность скорректировать формат встреч с парламентариями. В частности, выделять время на обсуждение важных вопросов не только со всеми членами ЗСО, но и с представителями разных партий по отдельности, как это делает президент.

«У нас губернатор встречался с руководством Законодательного собрания, представляющим одну из партий. А, допустим, в Перми и еще в ряде регионов губернатор чуть ли не в ежемесячном режиме встречается и с руководством, и с членами фракции той или иной партии, представленной в Законодательном собрании. Это свежий взгляд, я считаю, что это новая кровь, которая позволит губернатору на те или иные вещи посмотреть с другой стороны. Думаю, что нам есть, что пообсуждать, и предложить пути решения», — отметил Сергей Буяков.

Он добавил, что главе региона представители ЛДПР уже направили письмо с предложением ввести новый формат встреч с депутатами.

Фото с сайта gubernator74.ru

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