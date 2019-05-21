Златоустовские мастера преподнесут Сергею Лазареву меч за участие в «Евровидении»

Фото с сайта art-grani.ru

Бронзового призера «Евровидения» наградят холодным оружием.

Изготовить подарок взялась компания «Арт-Грани» из Златоуста. На позолоченном мече длиной 88 см выгравировали сюжет клипа на песню Scream, с которой Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019».

«В клипе есть важный символ – меч. Это исторический знак победителя, который наши мастера воплотят в реальность, а после мы подарим его Сергею Лазареву, в качестве благодарности за достойную презентацию нашей страны», — заявил гендиректор компании «Арт-Грани» Владимир Васюхин.

Финал конкурса песни «Евровидение-2019» состоялся в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве. Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в общем зачете. Победу одержал представитель Нидерландов.

Фото с сайта art-grani.ru

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