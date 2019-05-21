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В Челябинской области 8-летнюю девочку покусала стая бродячих собак
21.05.2019 г. 11:52
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Следственный комитет проверяет информацию о нападении бездомных собак на ребенка в Златоусте.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что стая собак напала на 8-летнюю девочку, напомнили в пресс-службе регионального управления СК. Все произошло в мае 2019 года на территории Златоуста. Ребенок получил травмы.
«По предварительной информации, девочке оказана необходимая медицинская помощь, она проходит амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи установят, насколько достоверна информация, и дадут уголовно-правовую оценку действиям местных чиновников, которые отвечают за отлов бродячих животных.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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