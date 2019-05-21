В Челябинской области 8-летнюю девочку покусала стая бродячих собак

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Следственный комитет проверяет информацию о нападении бездомных собак на ребенка в Златоусте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стая собак напала на 8-летнюю девочку, напомнили в пресс-службе регионального управления СК. Все произошло в мае 2019 года на территории Златоуста. Ребенок получил травмы.

«По предварительной информации, девочке оказана необходимая медицинская помощь, она проходит амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи установят, насколько достоверна информация, и дадут уголовно-правовую оценку действиям местных чиновников, которые отвечают за отлов бродячих животных.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Все новости за 21.05.2019 г.»