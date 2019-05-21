В Челябинске водитель «Яндекс.Такси» на пешеходном переходе сбил двух женщин

В Ленинском районе произошла авария с автомобилем сервиса «Яндекс. Такси».

Все случилось утром в понедельник, 20 мая. Две женщины пересекали улицу Агалакова по пешеходному переходу. В этот момент в них на полном ходу въехала машина с наклейками «Яндекс. Такси». Момент аварии запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Запись опубликовал сайт 74.ru.

За рулем автомобиля Datsun, сбившего пешеходов, был 55-летний мужчина. Пострадавшими оказались две женщины 44 и 55 лет. Врачи назначили им амбулаторное лечение.

Видео: newsHShD / youtube.com

Аварии с участием «Яндекс.Такси» в Челябинске случаются регулярно, отмечает издание. 27 апреля в Ленинском районе произошло ДТП с двумя легковушками. Одной из них оказалась машина такси.

Другая авария с участием «Яндекс.Такси» произошла 22 апреля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Водитель такси сбил 15-летнего мальчика. Судя по записям с камер видеонаблюдения, подросток перебегал дорогу рядом с «зеброй».

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