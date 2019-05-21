- 64.5372р. + 0.0484
- 71.9654р. + 0.0023
-
17.05.2019 г. | 11:33
В Челябинске водитель «Яндекс.Такси» на пешеходном переходе сбил двух женщин
21.05.2019 г. 10:17
В Ленинском районе произошла авария с автомобилем сервиса «Яндекс. Такси».
Все случилось утром в понедельник, 20 мая. Две женщины пересекали улицу Агалакова по пешеходному переходу. В этот момент в них на полном ходу въехала машина с наклейками «Яндекс. Такси». Момент аварии запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Запись опубликовал сайт 74.ru.
За рулем автомобиля Datsun, сбившего пешеходов, был 55-летний мужчина. Пострадавшими оказались две женщины 44 и 55 лет. Врачи назначили им амбулаторное лечение.
Видео: newsHShD / youtube.com
Аварии с участием «Яндекс.Такси» в Челябинске случаются регулярно, отмечает издание. 27 апреля в Ленинском районе произошло ДТП с двумя легковушками. Одной из них оказалась машина такси.
Другая авария с участием «Яндекс.Такси» произошла 22 апреля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Водитель такси сбил 15-летнего мальчика. Судя по записям с камер видеонаблюдения, подросток перебегал дорогу рядом с «зеброй».
- 06.03.2019 г. В Челябинске автомобиль «Яндекс.Такси» попал в ДТП в районе аэропорта
- 07.12.2018 г. В Челябинске автомобиль «Яндекс.Такси» врезался в машину скорой помощи
- 24.09.2018 г. В Челябинске автомобиль «Яндекс.Такси» попал в ДТП. Один человек погиб
- 10.08.2018 г. Статистику дорожных аварий в Челябинске все чаще пополняют происшествия с участием машин такси
- 30.07.2018 г. В Челябинске в ДТП с «Яндекс.Такси» погибла 18-летняя девушка