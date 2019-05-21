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За время губернаторства Дубровского Челябинскую область покинули 100 тыс. человек
21.05.2019 г. 08:28
Фото с сайта pixabay.com
В Заксобрании озвучили цифры оттока населения из региона.
Данные статистики первый вице-спикер областного парламента Юрий Карликанов привел во время встречи Алексея Текслера с депутатами. По его словам, с 2014 года Южный Урал покинули порядка 100 тыс. человек. Как отметил Юрий Карликанов, большинство уехавших составляют люди трудоспособного возраста. Из-за этого наблюдается спад сферы жилищного строительства, добавил он.
Заместитель председателя ЗСО Константин Захаров пояснил, что отток населения был вызван снижением реальных доходов населения на 22%. В качестве сдерживающей меры депутаты предложили субсидировать первоначальный взнос по ипотеке для работников бюджетной сферы.
Фото с сайта pixabay.com
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