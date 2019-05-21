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17.05.2019 г. | 11:33
Алексей Текслер не понял слов мэра Челябинска про отсутствие конкретики в своих претензиях к концепции городского транспорта
21.05.2019 г. 08:10
Врио губернатора прокомментировал ситуацию со своим поручением челябинской мэрии переделать дорожную карту по развитию общественного транспорта.
В понедельник, 20 мая, Владимир Елистратов после аппаратного совещания заявил, что требования областных властей не касаются смыслового наполнения документа. «Как таковых претензий к концепции нет — в основном они касаются объемов информации. Это дежурные, рабочие вопросы», — пояснил мэр в ответ на вопросы журналистов.
Тем же вечером Алексей Текслер прокомментировал слова главы Челябинска. «Сам до конца не понял такие комментарии. Я отправил очень объемный документ, при необходимости могу сделать его публичным», — заявил врио губернатора. Алексей Текслер повторил свое требование переделать концепцию и уделить внимание изменениям пассажиропотока.
Концепцию развития общественного транспорта Челябинска мэрия представила Алексею Текслеру в конце апреля. Стоимость ее реализации оценили в 7 млрд рублей. Врио губернатора раскритиковал документ у себя в Instagtam. По его словам, в документе не были отражены актуальные данные о состоянии городского транспорта и причинах сложившейся ситуации. Алексей Текслер назвал концепцию «сомнительной историей» и заявил, что выделять на нее деньги нерационально.
Фото с сайта gubernator74.ru
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