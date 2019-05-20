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На Южном Урале вынесли приговор педагогу-депутату, который жестоко избил подростка
20.05.2019 г. 16:07
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Брединском районе огласили приговор 26-летнему педагогу, который является депутатом Рымникского поселения.
Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью. Суд установил, что обвиняемый в июне 2018 года рядом со зданием дома культуры в поселке Рымникский избил подростка. Между учителем информатики и 16-летним мальчиком произошел конфликт.
Мужчина несколько раз ударил подростка по лицу. По данным регионального управления СК, мальчик получил травму глаза и ушиб головного мозга. Суд назначил педагогу наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Кроме того, южноуралец выплатил пострадавшему 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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