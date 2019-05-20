На юге Челябинской области выявили 13 производителей некачественных молочных продуктов

Фото с сайта pixabay.com

На Южном Урале обнаружили фальсифицированную «молочку».

О выявленных образцах сообщила главный санитарный врач Магнитогорска и южных районов региона Лариса Булакова. Информацию опубликовали на сайте администрации города. Так, пятерых производителей сливочного масла и молока уличили в фальсификации продукта растительными жирами. Это фирмы «Арча», «МолПромКубань», ИП Чурков Сергей Леонидович. В списке есть два челябинских производителя — ООО «Велда» и торговый дом «Уралснаб».

Образцы молочной продукции еще восьми компаний из разных регионов имеют отклонения от заявленных показателей содержания жира и влаги. В их числе две из Агаповского района — агрофирма «Наровчатка» и «Уральская молочная компания».

Фото с сайта pixabay.com

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