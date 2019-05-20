Южноуральцы жалуются, что не могут найти в аптеках жизненно необходимый препарат

Фото с сайта pixabay.com

Жители Челябинской области сообщают, что из аптек пропал преднизолон в таблетках.

О проблеме с покупкой медикаментов «Челябинскому эху» рассказал житель города. Он сообщил, что в течение двух недель не может купить преднизолон в таблетках. По словам мужчины, лекарства не было и в больнице, где проходит лечение его онкобольная жена.

«Чуть больше месяца назад покупали таблетки, и никаких проблем не было. После 6 мая пошли в аптеку, там говорят, что преднизолона в таблетках нет, на сайте посмотрели — нет. И так в одну, вторую, третью аптеку. С трудом нашли по одной пачке в двух аптеках, купили. Сказали, что, видимо, на остатках были. Теперь звоним и отслеживаем — говорят, что препарат так и не поступил», — рассказал слушатель «Челябинского эха».

Как следует из распоряжения правительства России, преднизолон входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год. В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области подтвердили отсутствие лекарства на рынке и сказали, что это временно.

«Препарат в таблетках временно отсутствует на рынке, но он есть в виде мазей и ампул для инъекций. Пациентам, которые в нем нуждается, необходимо обратиться к лечащему врачу для корректировки тактики лечения и подбора фармакологического аналога», — прокомментировала сотрудник пресс-службы минздрава Челябинской области Ксения Хохлова.

Корреспондент «Челябинского эха» позвонил в четыре аптечные сети и узнал о возможности купить лекарство. В одной из них сообщили, что преднизолона в таблетках нет ни в наличии, ни под заказ. Также сказали, что не обладают информацией о дате его поступления. Аналогичный ответ журналист получил еще в одной сети. В остальных препарат был в наличии, где-то — в двух аптечных пунктах, где-то — в нескольких, но в небольшом количестве.

Проблемы с поставками преднизолона в российских регионах возникали и ранее. Так, препарат пропадал из аптек в конце 2015 года. Тогда дефицит лекарства связывали с действиями производителей: один из них приостановил выпуск без объяснения причин, а другой — планировал начать его позднее, сообщило в декабре 2015 года агентство «Доктор Питер».

Фото с сайта pixabay.com

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