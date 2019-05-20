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В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
20.05.2019 г. 15:43
Фото с сайта pixabay.com
Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту гибели женщины под Карталами.
Трагедия произошла утром 19 мая на шестом железнодорожном пути станции Карталы-2. Грузовой поезд насмерть сбил 37-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила пути по служебному переходу, который не предназначен для использования теми, кто не является сотрудником РЖД.
Следователи устанавливают причины происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.
Фото с сайта pixabay.com
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