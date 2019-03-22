Директор «Трактора» Сеничев срочно вернулся из ОАЭ, когда узнал о возможном визите Текслера в ледовую арену

Фото с сайта gubernator74.ru

Znak.com сообщает, что Иван Сеничев экстренно прервал отпуск.

По информации интернет-газеты, это произошло, когда в плане работы Алексея Текслера появился пункт о визите в ледовую арену «Трактор». Врио губернатора в итоге отказался посещать объект и поехал в проблемные места — к Коркинскому разрезу и на мусорный полигон в Полетаево.

А Иван Сеничев прилетел в Челябинск и неожиданно для сотрудников арены появился на работе утром в пятницу, 22 марта, пишет издание. «Оказалось, примчался — думал, Текслер приедет. Но вышло, что зря летел», — говорят собеседники Znak.com в клубе.

Фото с сайта gubernator74.ru

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