Челябинск
- 63.742р. - 0.5383
- 72.787р. - 0.1519
Разворот
-
22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
Разбор полетов
Директор «Трактора» Сеничев срочно вернулся из ОАЭ, когда узнал о возможном визите Текслера в ледовую арену
22.03.2019 г. 16:44
Фото с сайта gubernator74.ru
Znak.com сообщает, что Иван Сеничев экстренно прервал отпуск.
По информации интернет-газеты, это произошло, когда в плане работы Алексея Текслера появился пункт о визите в ледовую арену «Трактор». Врио губернатора в итоге отказался посещать объект и поехал в проблемные места — к Коркинскому разрезу и на мусорный полигон в Полетаево.
А Иван Сеничев прилетел в Челябинск и неожиданно для сотрудников арены появился на работе утром в пятницу, 22 марта, пишет издание. «Оказалось, примчался — думал, Текслер приедет. Но вышло, что зря летел», — говорят собеседники Znak.com в клубе.
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 05.03.2019 г. Челябинец написал открытое письмо в администрацию президента с требованием проверить траты ХК «Трактор»
- 06.12.2018 г. В Челябинске установят мемориальную доску Валерию Белоусову
- 23.11.2018 г. Талисман «Трактора» вернулся в команду из космоса
- 12.10.2018 г. Герман Титов ушел с поста главного тренера «Трактора»
- 01.10.2018 г. Челябинским пенсионерам будут дарить подарки на матче «Трактор» — «Динамо»