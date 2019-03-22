В Челябинск привезли Кубок Гагарина

Фото: Анна Адианова

Челябинцев приглашают сделать фотографию с главным трофеем КХЛ.

В пятницу, 22 марта, кубок привезли в Челябинск. Его выставили на обозрение в салоне «Ростелекома» на улице Цвиллинга, 10. Все желающие смогут увидеть и сделать сфотографироваться с трофеем в субботу с 14 до 16 часов. Кубок перевозят на спецтранспорте в ударопрочном водонепроницаемом кофре.

За безопасностью трофея следят вооруженные охранники. Прикасаться к кубку можно только в специальных перчатках. Трофей сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых выгравированы названия команд-победителей. Масса кубка составляет 19 килограммов.

Фото: Анна Адианова

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