Отставка Дубровского. Назначение Текслера. Оправдает ли новый руководитель Челябинской области ожидания людей?

Фото с сайта gubernator74.ru

Гость программы «Разворот» на «Челябинском эхе» — директор Челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов. Телефон прямого эфира — 269 97 78.

Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Все новости за 22.03.2019 г.»