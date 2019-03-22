Челябинск
- 63.742р. - 0.5383
- 72.787р. - 0.1519
Разворот
-
22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
Разбор полетов
Отставка Дубровского. Назначение Текслера. Оправдает ли новый руководитель Челябинской области ожидания людей?
22.03.2019 г. 15:08
Фото с сайта gubernator74.ru
Гость программы «Разворот» на «Челябинском эхе» — директор Челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов. Телефон прямого эфира — 269 97 78.
Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
Новости на эту тему
- 22.02.2019 г. Скандальный завод в Златоусте, ГОК в Миассе, конкурс по выбору мэра в Челябинске
- 11.01.2019 г. Трагедия в Магнитогорске. Теракт или взрыв бытового газа? Почему молчат силовики?
- 06.12.2018 г. Москвичи представили новую архитектурную концепцию центра Челябинска
- 23.11.2018 г. Митинги возле правительства и храмов запретят?
- 09.11.2018 г. «Единая Россия» 9 ноября на отчетной региональной конференции определяет пути обновления партии