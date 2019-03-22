В интернете появился клип про отставку Бориса Дубровского

22.03.2019 г. 14:45

В интернете появился клип про отставку Бориса Дубровского
Фото с сайта gubernator74.ru

Сообщество «Наш Челябинск» во «ВКонтакте» опубликовало видеоролик с песней про «губернаторопад» в России.

Песня написана на мотив композиции группы «Ленинград». Исполняется она от первого лица, то есть ее как бы поет сам бывший губернатор.

 

 

 

 

На мотив песни «Терминатор»:

«До свиданья, край родной», -
Я скажу с печалью.
К вам летит уже другой
Гражданин начальник.
Мне указано на дверь,
Щелкнул детонатор.
А у вас, друзья, теперь
Новый губернатор!

 

Над губернией туман,
небо сильно хмурится.
Вот и собран чемодан,
и в газете курица.
На вокзале я сижу.
Кофе пью остывший.
«Кто ты?» – спросят.
Расскажу: губернатор бывший.

 

Я повсюду в новостях,
Новость актуальная.
Говорят, что во властях
Чистка генеральная.
Ладно, братцы, побегу
Плакать да ютиться
На Лазурном берегу
В жутко жаркой Ницце!».

Ролик опубликовали утром в пятницу, 22 марта. 19 марта в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На этой же неделе свои посты покинули главы еще нескольких регионов России. 

Фото с сайта gubernator74.ru 

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