В интернете появился клип про отставку Бориса Дубровского

Фото с сайта gubernator74.ru

Сообщество «Наш Челябинск» во «ВКонтакте» опубликовало видеоролик с песней про «губернаторопад» в России.

Песня написана на мотив композиции группы «Ленинград». Исполняется она от первого лица, то есть ее как бы поет сам бывший губернатор.

На мотив песни «Терминатор»:

«До свиданья, край родной», -

Я скажу с печалью.

К вам летит уже другой

Гражданин начальник.

Мне указано на дверь,

Щелкнул детонатор.

А у вас, друзья, теперь

Новый губернатор!

Над губернией туман,

небо сильно хмурится.

Вот и собран чемодан,

и в газете курица.

На вокзале я сижу.

Кофе пью остывший.

«Кто ты?» – спросят.

Расскажу: губернатор бывший.

Я повсюду в новостях,

Новость актуальная.

Говорят, что во властях

Чистка генеральная.

Ладно, братцы, побегу

Плакать да ютиться

На Лазурном берегу

В жутко жаркой Ницце!».

Ролик опубликовали утром в пятницу, 22 марта. 19 марта в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На этой же неделе свои посты покинули главы еще нескольких регионов России.

Фото с сайта gubernator74.ru

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