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22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
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Челябинские депутаты предложили дать скверу возле зала «Родина» имя Петра Столыпина
22.03.2019 г. 13:04
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске предложили назвать сквер в честь премьер-министра Петра Столыпина.
Вопрос депутаты обсудили в пятницу, 22 марта, на заседании комиссии по местному самоуправлению. Решение о новом имени для сквера пообещали принять на заседании городской думы.
В 2017 году на площадке перед концертным залом «Родина» открыли памятник Петру Столыпину, который в начале ХХ века был премьер-министром и инициатором аграрной реформы. В Челябинске Столыпин побывал дважды. В сквере, который предложили назвать его именем, в 2018 году обновили освещение, установили новые скамейки и благоустроили набережную.
Фото с сайта cheladmin.ru
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