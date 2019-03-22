Челябинские депутаты предложили дать скверу возле зала «Родина» имя Петра Столыпина

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске предложили назвать сквер в честь премьер-министра Петра Столыпина.

Вопрос депутаты обсудили в пятницу, 22 марта, на заседании комиссии по местному самоуправлению. Решение о новом имени для сквера пообещали принять на заседании городской думы.

В 2017 году на площадке перед концертным залом «Родина» открыли памятник Петру Столыпину, который в начале ХХ века был премьер-министром и инициатором аграрной реформы. В Челябинске Столыпин побывал дважды. В сквере, который предложили назвать его именем, в 2018 году обновили освещение, установили новые скамейки и благоустроили набережную.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 22.03.2019 г.»