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22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
Один из шести пострадавших в ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург скончался в больнице
22.03.2019 г. 12:59
Умер мужчина, который больше всех пострадал в аварии возле поворота на Снежинск.
ДТП произошло в пятницу, 22 марта, в 6:40. «Газель», которая двигалась в направлении Челябинска, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2114.
Травмы получили шесть человек. Двоих пострадавших медики осмотрели на месте и отправили на амбулаторное лечение. Остальных отправили в каслинскую больницу, откуда двух человек потом перевезли в медучреждение Кыштыма.
Скончался мужчина, которому проводили противошоковую терапию. Состояние еще одного пострадавшего врачи называют нестабильным. «Ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы. Также одного из пострадавших, находящихся в Кыштыме, готовят к операции», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
Видео: newsHShD / youtube.com
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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