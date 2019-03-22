Один из шести пострадавших в ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург скончался в больнице

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Умер мужчина, который больше всех пострадал в аварии возле поворота на Снежинск.

ДТП произошло в пятницу, 22 марта, в 6:40. «Газель», которая двигалась в направлении Челябинска, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2114.

Травмы получили шесть человек. Двоих пострадавших медики осмотрели на месте и отправили на амбулаторное лечение. Остальных отправили в каслинскую больницу, откуда двух человек потом перевезли в медучреждение Кыштыма.

Скончался мужчина, которому проводили противошоковую терапию. Состояние еще одного пострадавшего врачи называют нестабильным. «Ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы. Также одного из пострадавших, находящихся в Кыштыме, готовят к операции», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Видео: newsHShD / youtube.com

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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