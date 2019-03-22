В Челябинске дисквалифицировали руководителя компании, где задерживали зарплаты

Прокуратура добилась дисквалификации руководителя общества «Уралконструкция».

Работники компании обратились в прокуратуру Металлургического района с жалобой на задержку зарплат. Ведомство провело проверку на предприятии и установило нарушение трудового законодательства. Ранее на работодателя уже было заведено административное дело за задержку зарплат.

Прокурор вынес решение о дисквалификации руководителя на один год, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Все новости за 22.03.2019 г.»