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22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
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В Челябинске дисквалифицировали руководителя компании, где задерживали зарплаты
22.03.2019 г. 13:53
Прокуратура добилась дисквалификации руководителя общества «Уралконструкция».
Работники компании обратились в прокуратуру Металлургического района с жалобой на задержку зарплат. Ведомство провело проверку на предприятии и установило нарушение трудового законодательства. Ранее на работодателя уже было заведено административное дело за задержку зарплат.
Прокурор вынес решение о дисквалификации руководителя на один год, сообщили в пресс-службе областного ведомства.
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