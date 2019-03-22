В День борьбы с туберкулезом челябинцы смогут сделать флюорографию на Кировке

Фото с сайта tverlife.ru

В Челябинске пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Памятную дату отмечают в это воскресенье, 24 марта. В этот день на Кировке будут работать два мобильных флюорографа, где пройти исследование сможет любой желающий. В областном минздраве напомнили, что для этого нужно иметь при себе паспорт. Кроме того, гостей акции пригласят поучаствовать в играх, викторинах и коллективной зарядке, пообедать гречкой из полевой кухни. Также можно будет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ. Пункты флюорографического обследования будут работать с 11:00 до 15:00

В Челябинской области заболеваемость туберкулезом за последние пять лет снизилась на 11%. За 2018 год на диспансерный учет поставили порядка 1,7 тыс. человек, что на 5% меньше прошлогоднего уровня.

Фото с сайта tverlife.ru

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