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22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
В День борьбы с туберкулезом челябинцы смогут сделать флюорографию на Кировке
22.03.2019 г. 15:44
В Челябинске пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
Памятную дату отмечают в это воскресенье, 24 марта. В этот день на Кировке будут работать два мобильных флюорографа, где пройти исследование сможет любой желающий. В областном минздраве напомнили, что для этого нужно иметь при себе паспорт. Кроме того, гостей акции пригласят поучаствовать в играх, викторинах и коллективной зарядке, пообедать гречкой из полевой кухни. Также можно будет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ. Пункты флюорографического обследования будут работать с 11:00 до 15:00
В Челябинской области заболеваемость туберкулезом за последние пять лет снизилась на 11%. За 2018 год на диспансерный учет поставили порядка 1,7 тыс. человек, что на 5% меньше прошлогоднего уровня.
Фото с сайта tverlife.ru
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