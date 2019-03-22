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22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
И. о. губернатора Алексей Текслер призвал ускорить ликвидацию пожаров на Коркинском разрезе
22.03.2019 г. 12:02
Исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер посетил Коркинский разрез.
В пятницу, 22 марта, Алексей Текслер вместе с представителями РМК посетил смотровую площадку Коркинского разреза. Главе региона представили план по рекультивации объекта. Представители РМК заявили, что полностью ликвидировать пожары можно будет только в 2020 году, когда запустят Томинский ГОК. «Меня не устраивает такой ответ. Давайте договоримся о том, что нужны мероприятия по ускорению вопросов тушения. Весной ситуация будет усугубляться. Обязательно встречусь с жителями Коркино, хотел бы к этому времени иметь конкретный ответ», — отметил Алексей Текслер.
Также и. о. губернатора в пятницу посетил горящую свалку в поселке Роза и полетаевский полигон. Ранее предполагалось, что глава региона совершит объезд Челябинска, посетив школу в микрорайоне «Ньютон» и ледовую арену «Трактор». Однако Алексей Текслер решил изменить маршрут. «Предложенный план меня не устроил», — объяснил он.
Фото с сайта gubernator74.ru
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