- 63.742р. - 0.5383
- 72.787р. - 0.1519
-
22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
Более 40% челябинцев заметили ухудшение качества продуктов питания
22.03.2019 г. 11:45
Социологи местного филиала Президентской академии спросили у челябинцев, как изменилось качество продовольственных товаров в магазинах.
43,5% респондентов заявили, что за последние пять лет качество продуктов упало. Так считают представители всех возрастных и социальных групп населения. По мнению трети участников опроса, ситуация никак не изменилась — в основном так отвечали пенсионеры. Среди молодежи популярно мнение, что качество продуктов наоборот выросло. Так считает примерно каждый пятый респондент.
Чаще всего люди жалуются на ухудшение качества сыров, фруктов и рыбы. Социологи предположили, что это связано с экономией производителей, которые за счет качества удерживают на приемлемом уровне цены.
Фото с сайта pixabay.com
- 13.03.2019 г. Сенатор Ирина Гехт предложила отдавать бедным еду, подлежащую утилизации
- 04.03.2019 г. Кто выбрасывает просрочку в мусорные баки? Во всех продуктовых сетевых магазинах Челябинской области пройдет проверка
- 31.01.2019 г. Слишком много микробов: более 10% продаваемых в Челябинской области мяса и молока опасны
- 31.07.2018 г. Южноуральцы тратят на еду в среднем почти 4,5 тыс. рублей в месяц
- 03.07.2018 г. В Челябинской области на четверть подешевел «борщевой набор»