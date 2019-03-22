Более 40% челябинцев заметили ухудшение качества продуктов питания

Фото с сайта pixabay.com

Социологи местного филиала Президентской академии спросили у челябинцев, как изменилось качество продовольственных товаров в магазинах.

43,5% респондентов заявили, что за последние пять лет качество продуктов упало. Так считают представители всех возрастных и социальных групп населения. По мнению трети участников опроса, ситуация никак не изменилась — в основном так отвечали пенсионеры. Среди молодежи популярно мнение, что качество продуктов наоборот выросло. Так считает примерно каждый пятый респондент.

Чаще всего люди жалуются на ухудшение качества сыров, фруктов и рыбы. Социологи предположили, что это связано с экономией производителей, которые за счет качества удерживают на приемлемом уровне цены.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 22.03.2019 г.»