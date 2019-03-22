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22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
«Златоустовский электрометаллургический завод» признали недобросовестным поставщиком
22.03.2019 г. 11:33
Арбитражный суд Челябинской области признал претензии антимонопольной службы к ЗЭМЗ.
В июне 2018 года предприятие выиграло тендер на поставку стального металлопроката для СКБ «Турбина» на 45 млн рублей. Однако заказчик аукциона не получил документы в установленный пятидневный срок и обвинил завод в уклонении от заключения договора.
Дело рассмотрела антимонопольная служба. Выяснилось, что на ЗЭМЗ не выразили намерений заключать договор о поставке даже после признания предприятия уклонившимся. Суд внес завод в список недобросовестных поставщиков из-за нарушения закона о закупках. Предприятие обратилось в арбитраж. Там встали на сторону УФАС и подтвердили правомерность включения ЗЭМЗ в реестр, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта gubernator74.ru
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