«Златоустовский электрометаллургический завод» признали недобросовестным поставщиком

Фото с сайта gubernator74.ru

Арбитражный суд Челябинской области признал претензии антимонопольной службы к ЗЭМЗ.

В июне 2018 года предприятие выиграло тендер на поставку стального металлопроката для СКБ «Турбина» на 45 млн рублей. Однако заказчик аукциона не получил документы в установленный пятидневный срок и обвинил завод в уклонении от заключения договора.

Дело рассмотрела антимонопольная служба. Выяснилось, что на ЗЭМЗ не выразили намерений заключать договор о поставке даже после признания предприятия уклонившимся. Суд внес завод в список недобросовестных поставщиков из-за нарушения закона о закупках. Предприятие обратилось в арбитраж. Там встали на сторону УФАС и подтвердили правомерность включения ЗЭМЗ в реестр, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта gubernator74.ru

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