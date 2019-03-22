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22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
Алексей Текслер потребовал ускорить тушение пожаров на свалке в поселке Роза
22.03.2019 г. 11:29
И.о. губернатора Алексей Текслер посетил горящую свалку в поселке Роза.
Алексей Текслер побывал на свалке в поселке Роза утром в пятницу, 22 марта, во время объезда региона. И.о. губернатора поручил главе Коркинского района Наталье Лощининой к понедельнику подготовить предложения по ликвидации возгораний на объекте.
«Надо брать инициативу в свои руки. Не ждите, что кто-то прилетит на вертолете и решит все проблемы», — отметил Алексей Текслер. Также глава региона порекомендовал местным чиновникам написать обращение в минэкологии с просьбой выделить дополнительную технику и деньги.
Закрытая свалка в поселке Роза горит более трех месяцев. Экоактивисты во время выездной проверки обнаружили несколько очагов тления на глубине до 20 метров. По ряду показателей были зафиксированы превышения ПДК.
Фото с сайта 74.ru
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