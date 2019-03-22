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22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
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Синоптики прогнозируют дождливый июль на Южном Урале
22.03.2019 г. 10:33
Фото с сайта pixabay.com
Гидрометцентр России опубликовал прогноз температуры и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2019 года.
По данным синоптиков, май в северо-восточной части Челябинской области будет дождливым — месячное количество осадков превысит норму. В апреле, июне, августе и сентябре этот показатель будет в пределах нормы.
Также большое количество осадков прогнозируют в июле на территории всего региона. Аномально низкие или высокие температуры в области в период с апреля по сентябрь не ожидаются.
Фото с сайта pixabay.com
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