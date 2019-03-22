Синоптики прогнозируют дождливый июль на Южном Урале

Фото с сайта pixabay.com

Гидрометцентр России опубликовал прогноз температуры и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2019 года.

По данным синоптиков, май в северо-восточной части Челябинской области будет дождливым — месячное количество осадков превысит норму. В апреле, июне, августе и сентябре этот показатель будет в пределах нормы.

Также большое количество осадков прогнозируют в июле на территории всего региона. Аномально низкие или высокие температуры в области в период с апреля по сентябрь не ожидаются.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 22.03.2019 г.»