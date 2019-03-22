В Челябинске отложили рассмотрение дела об отмене результатов выборов мэра

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский облсуд потребовал предоставить дополнительные материалы к иску об аннулировании итогов конкурса по выбору главы города.

Первое заседание по иску к городской думе состоялось в четверг, 21 марта. Областной суд принял решение отложить его рассмотрение на месяц — до 23 апреля. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» один из заявителей, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, суд запросил у ответчика материалы антикоррупционной экспертизы и другие документы прошедшего конкурса.

«Судья был настроен рассмотреть все в одном заседании, но не хватило документов. Судья запросил документы антикоррупционной экспертизы, ответчик по телефону позвонил в администрацию, оттуда на электронную почту суда прислали заключение, но оно было неполным. Судья перенес заседание, для того чтобы ответчик предоставил документы, в том числе нам удалось запросить итоговый протокол заседания конкурсной комиссии и оценочные листы кандидатов», — прокомментировал Ярослав Щербаков.

Претензии к городской думе подало местное отделение партии «Яблоко». Главная из них — отсутствие четких критериев оценки претендентов. Также в решении гордумы значилась несуществующая дата вступления главы города в должность — 29 февраля. Ранее председатель отделения «Яблока» Ярослав Щербаков подчеркивал, что дело, скорее всего, не ограничится рассмотрением в одной инстанции.

Главу Челябинска выбрали депутаты городской думы 26 февраля. Пост занял Владимир Елистратов, который до этого работал в статусе врио. В конкурсе также участвовал Ярослав Щербаков, однако он не прошел процедуру отбора.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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