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22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
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Рабочий день для членов кабинета министров Челябинской области продлили до 21:00
22.03.2019 г. 10:21
Фото с сайта gubernator74.ru
В правительстве Челябинской области ввели увеличенный рабочий день.
Министры и заместители губернатора будут работать до 21:00 и будут вправе требовать того же от своих подчиненных. Новый распорядок будет действовать до особого распоряжения главы региона. В правительстве подчеркивают, что это связано с повышенным объемом задач, возложенных на чиновников.
На данный момент все члены кабинета министров региона работают в статусе исполняющих обязанности, за исключением главы миндортранса Дмитрия Микулика. В четверг, 21 марта, Алексей Текслер отправил его в отставку в связи с отсутствием доверия.
Фото с сайта gubernator74.ru
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