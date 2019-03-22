Рабочий день для членов кабинета министров Челябинской области продлили до 21:00

Фото с сайта gubernator74.ru

В правительстве Челябинской области ввели увеличенный рабочий день.

Министры и заместители губернатора будут работать до 21:00 и будут вправе требовать того же от своих подчиненных. Новый распорядок будет действовать до особого распоряжения главы региона. В правительстве подчеркивают, что это связано с повышенным объемом задач, возложенных на чиновников.

На данный момент все члены кабинета министров региона работают в статусе исполняющих обязанности, за исключением главы миндортранса Дмитрия Микулика. В четверг, 21 марта, Алексей Текслер отправил его в отставку в связи с отсутствием доверия.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 22.03.2019 г.»