И.о. губернатора Алексей Текслер посетил Коркинский разрез

22.03.2019 г. 08:08

И.о. губернатора Алексей Текслер посетил Коркинский разрез
Фото с сайта pravmin74.ru

Алексей Текслер изменил маршрут своей первой рабочей поездки в регионе.

Ранее предполагалось, что в пятницу, 22 марта, глава региона посетит школу в микрорайоне «Ньютон» и ледовую арену «Трактор» В Челябинске. Однако эти планы были скорректированы. Алексей Текслер утром поехал на Коркинский разрез, где встретился с руководством РМК и местными властями.

Также известно, что в ближайшее время Алексей Текслер планирует съездить в Магнитогорск. Там он обсудит ряд вопросов, связанных с пострадавшим от взрыва домом на проспекте Карла Маркса.

Фото с сайта pravmin74.ru

 

 

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