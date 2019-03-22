И.о. губернатора Алексей Текслер посетил Коркинский разрез

Фото с сайта pravmin74.ru

Алексей Текслер изменил маршрут своей первой рабочей поездки в регионе.



Ранее предполагалось, что в пятницу, 22 марта, глава региона посетит школу в микрорайоне «Ньютон» и ледовую арену «Трактор» В Челябинске. Однако эти планы были скорректированы. Алексей Текслер утром поехал на Коркинский разрез, где встретился с руководством РМК и местными властями.



Также известно, что в ближайшее время Алексей Текслер планирует съездить в Магнитогорск. Там он обсудит ряд вопросов, связанных с пострадавшим от взрыва домом на проспекте Карла Маркса.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 22.03.2019 г.»