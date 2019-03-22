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22.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Зырянов Сергей
Разбор полетов
И.о. губернатора Алексей Текслер посетил Коркинский разрез
22.03.2019 г. 08:08
Фото с сайта pravmin74.ru
Алексей Текслер изменил маршрут своей первой рабочей поездки в регионе.
Ранее предполагалось, что в пятницу, 22 марта, глава региона посетит школу в микрорайоне «Ньютон» и ледовую арену «Трактор» В Челябинске. Однако эти планы были скорректированы. Алексей Текслер утром поехал на Коркинский разрез, где встретился с руководством РМК и местными властями.
Также известно, что в ближайшее время Алексей Текслер планирует съездить в Магнитогорск. Там он обсудит ряд вопросов, связанных с пострадавшим от взрыва домом на проспекте Карла Маркса.
Фото с сайта pravmin74.ru
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