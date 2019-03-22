В Челябинской области потеряли хозяина двух километров дороги

Фото: Виталий Пашин / facebook.com

ЛДПР обратилась в прокуратуру с требованием установить ответственного за участок в Увельском районе.

Местные жители пожаловались депутату Госдумы от ЛДПР Виталию Пашину на состояние дороги до гарнизона Упрун. На чьем балансе состоит участок длиной 2,5 км, установить не удалось. Как рассказал депутат корреспонденту «Челябинского эха», к разбирательству в вопросе подключили прокуратуру.

«К нам поступила жалоба на разбитую дорогу в Увельском районе. Мы сделали запрос в министерство дорожного хозяйства области, чтобы на участке сделали капремонт. Нам поступил ответ, что эта дорога находится на балансе минобороны. Мы сделали запрос в военную прокуратуру ЦВО, там ответили, что дорога с 2014 года на балансе области. Тогда мы обратились в прокуратуру Челябинской области, чтобы выяснить, чья это дорога. Сейчас ждем ответа», — прокомментировал Виталий Пашин.

Виталий Пашин отметил, что в регионе нередки подобные случаи, когда из-за межведомственной неразберихи непонятна принадлежность того или иного объекта. Причем это касается не только дорог, но и недвижимости, и прочего имущества, уточнил депутат. «Мы всегда стараемся разбираться в подобных ситуациях, делать запросы и доводить все до логического завершения», — резюмировал Виталий Пашин.

Фото: Виталий Пашин / facebook.com

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