СМИ: первым вице-губернатором Челябинской области станет выходец из минэнерго Виктор Мамин

Фото с сайта pravmin74.ru

Журнал «Курс дела» сообщил о грядущем назначении нового первого вице-губернатора Челябинской области.

Издание отмечает, что о назначении Мамина на пост заместителя главы региона сообщили несколько источников. «Мамин будет правой рукой нового руководителя региона, скорее всего, он станет курировать экономику и финансы», — пишет журнал.

Виктора Мамина называют человеком команды Алексея Текслера. Текслер и Мамин вместе работали в структурах золотодобывающего холдинга «Полюс», а затем и в министерстве энергетики.

Виктору Мамину 37 лет, карьеру он начал в структурах кампании «Полюс» Саида Керимова, затем работал замгендиректора казахстанского горно-добывающего холдинга «Казахалтын», после чего вернулся в «Полюс» на должность главы красноярского предприятия золотодобывающего холдинга. В минэнерго он пришел в 2013 году: стал советником министра, директором департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК. Входил в ревизионную комиссию «Роснефти», совет директоров ДВЭУК, комитет по стратегии «Россетей».

Владимир Путин назначил Алексея Текслера исполняющим обязанности губернатора Челябинской области во вторник, 19 марта. До этого Текслер был первым заместителем министра энергетики России.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 21.03.2019 г.»