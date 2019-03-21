В Магнитогорске три человека пострадали при хлопке газа

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

На Магнитогорском заводе металлоизделий произошел хлопок газа.

Это случилось в четверг, 21 марта, днем. По предварительным данным, во время сварочных работ на крыше завода из-за разгерметизации трех газовых баллонов произошел хлопок. В результате ЧП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным областного минздрава, двух рабочих доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Третий пострадавший от госпитализации отказался. По факту происшествия проводится доследственная проверка, рассказали в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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