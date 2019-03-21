Челябинск
- 63.742р. - 0.5383
- 72.787р. - 0.1519
Разбор полетов
Разворот
-
15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
В Магнитогорске три человека пострадали при хлопке газа
21.03.2019 г. 15:27
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
На Магнитогорском заводе металлоизделий произошел хлопок газа.
Это случилось в четверг, 21 марта, днем. По предварительным данным, во время сварочных работ на крыше завода из-за разгерметизации трех газовых баллонов произошел хлопок. В результате ЧП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным областного минздрава, двух рабочих доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Третий пострадавший от госпитализации отказался. По факту происшествия проводится доследственная проверка, рассказали в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Новости на эту тему
- 19.03.2019 г. В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали после взрыва самогонного аппарата
- 18.03.2019 г. В Челябинске мужчина выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара
- 13.03.2019 г. Жителей Челябинска будут штрафовать за выход на тонкий лед
- 05.03.2019 г. В центре Челябинска из-за нечищеных дорог не успели потушить пожар в жилом доме
- 05.03.2019 г. Из ТРК «Фокус» ночью из-за пожара эвакуировали людей