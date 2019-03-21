Денег от продажи BMW хватит на покупку трехкомнатной квартиры в Челябинске

Фото с сайта dtk-m.ru

Аналитики сравнили стоимость автомобилей с ценами на недвижимость в Челябинске.

Исследование провели специалисты N1.RU. Средняя стоимость квартиры в Челябинске на вторичном рынке за год снизилась на 1,4%. Цены на популярные премиальные автомобили за этот период выросли до 13%. BMW 5 Series (520i) в базовой комплектации стоит 3,2 млн рублей. Это соответствует средней стоимости трехкомнатной квартиры по городу.

Цена автомобиля Lexus ES 250 (Comfort) составляет 2,7 млн рублей. На деньги от продажи машины можно приобрести двухкомнатную квартиру в центре или микрорайне Тополиная аллея. Один из самых дорогих среди элитных автомобилей — Porsche Cayenne. Стоимость машины стартует с 7 млн рублей — выше средней цены на трехкомнатную квартиру в микрорайоне Александровский.

«Снижение цен на рынке жилья в Челябинске привело к тому, что на стоимость автомобиля с каждым годом можно купить все больше квадратных метров. Сейчас по цене даже бюджетного автомобиля, например Kia Rio, можно купить отдельную недорогую квартиру», — отметила руководитель пресс-службы портала Анастасия Гринева.

Фото с сайта dtk-m.ru

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