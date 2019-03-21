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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Дружба с элитами или доверие населения: челябинские политологи обсуждают приоритеты в работе и. о. губернатора Алексея Текслера
21.03.2019 г. 14:46
Челябинские политологи не пришли к единому мнению по поводу того, с кем новому главе региона выстраивать отношения в первую очередь — с элитами или населением.
Директор агентства «Монитор» Алексей Ширинкин считает, что первоочередной задачей Алексея Текслера является достижение консенсуса с представителями элиты. Также ему следует озаботиться организационной работой в хозяйственной сфере, заявил эксперт в программе «Личное мнение» на 31 канале.
«Первое, что нужно сделать Текслеру — понять расстановку элит, подружиться с ними, наладить добрый мир, заморозить те конфликты, которые у нас тлели или тлеют. Второе — это организация работающей вертикали власти, поскольку нужно провести ревизию всех контрактов, конкурсов, работы ГУПов и МУПов. Вопрос в том, как он наладит эту работу», — прокомментировал Алексей Ширинкин.
Челябинский политолог Александр Подопригора считает, что значение региональных элит и политических партий в этом плане сильно преувеличено. Алексею Текслеру гораздо важнее выстроить грамотную публичную работу, прокомментировал в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» эксперт.
«Я бы не преувеличивал роль наших так называемых элит, они десятилетиями находятся на своих местах, они прекрасно всем известны. У нового руководителя области договоренности там всегда достаточно быстрые и простые. Наши политические партии на сегодняшний день являются предельно ничтожным политическим явлением. Поэтому я думаю, что для Текслера, как для главы крупного региона, гораздо важнее найти коммуникацию с населением, с общественностью, а все эти ребята сами быстро подстроятся под нового начальника», — прокомментировал Александр Подопригора.
В среду, 20 марта, на церемонии представления нового руководителя региона Алексей Текслер заявил, что в своей работе будет опираться на местные кадры.
Фото с сайта pravmin74.ru
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