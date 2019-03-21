Экс-министр Евгений Савченко заявил о готовности работать в команде Текслера

Фото с сайта gubernator74.ru

Бывший министр общественной безопасности Челябинской области рассказал о готовности вернуться в органы власти, если ему предложат.

У себя на странице в Facebook Евгений Савченко написал, что допускает возможность участия в выборах главы региона, если не увидит положительных результатов работы обновленного правительства области. В беседе с корреспондентом «Челябинского эха» он уточнил, что не сомневается в Алексее Текслере, которого президент назначил и. о. губернатора, и его конструктивной работе на этом посту. Экс-министр готов сотрудничать с властями области, если поступит такое предложение.

«Если я увижу реальные шаги, направленные на решение насущных задач региона, выстраивание отношений с обществом, то никаких амбиций губернаторского характера не будет. Я считаю, что здоровые силы должны быть консолидированы, поэтому очень надеюсь, что врио губернатора очень конструктивно и плодотворно начнет свою работу. Я всегда готов работать, если эта работа действительно полезна для всех. Если мой опыт будет востребован, я готов сотрудничать на любой основе», — прокомментировал Евгений Савченко.

Евгений Савченко до ноября 2018 года был министром общественной безопасности области. Ведомство он возглавлял с момента его основания в 2016 году. В отставку его отправили в ходе оптимизации министерства. Пост руководителя перешел к вице-губернатору Олегу Климову, ради чего были внесены изменения в структуру регионального правительства.

Фото с сайта gubernator74.ru

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