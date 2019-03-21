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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
У здания правительства пройдет пикет с требованием отменить застройку берега Первого озера
21.03.2019 г. 14:52
В Челябинске пройдет одиночный пикет против застройки берега Первого озера.
Акция протеста начнется в 8:30 в пятницу, 22 марта. Челябинка Наталья Ловицкая, которая собирается устроить пикет, заявила, что выступает за внесение изменений в генплан застройки северо-восточного микрорайона.
В 2015 году было принято решение о строительстве ЖК «Ривьера» — двух 24-этажных домов с подземной парковкой на улице Мамина рядом с Первым озером. Местные жители выступили против застройки берега водоема. Они требовали запретить строительство объекта. «Мы обращались к губернатору, мэру и в прокуратуру. Нам заявили, что стройка идет в рамках закона», — отметила Наталья Ловицкая в разговоре с корреспондентом «Челябинского эха».
На участке вырубили деревья, началось строительство первого этажа одного из домов. В марте 2018 года директора компании-застройщика «Строительные технологии города» Светлану Мореву признали банкротом. Сейчас работы на площадке заморожены, сообщила Наталья Ловицкая. Женщина будет требовать убрать недострой и вернуть лес.
«Мошенникам дали право строить эти дома, они банкроты. С 2015 года, срубив часть территории леса на берегу, они построили только сваи и не достроили первый этаж. Мы хотим от нового губернатора добиться, чтобы стройки не было», — рассказала Наталья Ловицкая.
Также активист будет требовать привлечь к уголовной ответственности бывшего замглавы минстроя области Виталия Передерия и экс-губернатора Бориса Дубровского. «Тут точно коррупция. Не могла компания, которая ничего не построила, получить разрешение на строительство таких крупного объекта», — считает Наталья Ловицкая.
Компания «Строительные технологии города» занималась строительством ЖК «Оникс» на Комсомольском проспекте. Однако возведение объекта остановили из-за нехватки средств. Сроки ввода дома неоднократно переносили. Ключи от квартир дольщики получили в 2018 году.
Фото с сайта gubernator74.ru
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