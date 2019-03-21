После назначения и. о. губернатора Алексея Текслера челябинская мэрия отказалась менять свою структуру

21.03.2019 г. 14:49

После назначения и. о. губернатора Алексея Текслера челябинская мэрия отказалась менять свою структуру
Фото с сайта cheladmin.ru

Проект структурных изменений в руководстве мэрии Челябинска отозвали из городской думы.

Проект, согласно которому в администрации должны были появиться новые ставки заместителей главы, отозвали из городской думы. По некоторым данным, это связано с назначением и.о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Из-за этого сначала перенесли заседание гордумы по рассмотрению вопроса, а затем мэрия вообще отозвала проект.

Ранее предполагалось, что вице-мэрами сделают начальника правового управления администрации Надежду Рыльских и руководителей двух комитетов — по имуществу и градостроительству. 

Фото с сайта cheladmin.ru

    

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