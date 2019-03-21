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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
И. о. губернатора Алексей Текслер учился в школе, воспитавшей лучших спортсменов России
21.03.2019 г. 15:52
Челябинские журналисты узнали, в какой школе учился новый руководитель области Алексей Текслер.
Перед переездом в Норильск Алексей Текслер учился в школе № 71 в Металлургическом районе. Это учреждение адаптивного типа со спортивными классами, пишет URA.RU. Среди выпускников школы — олимпийская чемпионка по волейболу Екатерина Гамова, обладатель Кубка Гагарина Антон Бурдасов и чемпионка Европы по тхэквондо Анастасия Барышникова.
«Мы подняли записи, архивные книги. Текслер учился у нас только в девятом классе. После этого выбыл в Норильск. Другой информации у нас нет. Директор, руководивший школой во время обучения Текслера, к сожалению, скончался, учителя уже не работают», — рассказала изданию директор учреждения Елена Ожиганова.
46-летний Алексей Текслер родился и прожил более 16 лет в Челябинске. Затем он вместе с семьей переехал в Норильск, где окончил вуз и работал в структурах «Норильского никеля». В 2013 году Текслера назначили замминистра энергетики. Через год он стал первым заместителем главы ведомства. Во вторник, 19 марта, Текслер стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области после отставки Бориса Дубровского.
Фото с сайта pravmin74.ru
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