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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
400 млрд рублей: РЖД намерены проинвестировать проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург
21.03.2019 г. 13:52
Фото с сайта kazanfirst.ru
РЖД внесли проект магистрали между Челябинском и Екатеринбургом в инвестпрограмму до 2025 года.
В документ внесли несколько проектов высокоскоростных магистралей. Среди них Москва — Казань, Казань — Екатеринбург и Челябинск — Екатеринбург. Деньги на уральскую магистраль ОАО «РЖД» выделит при базовом и оптимистичном сценарии развития. Объем инвестиций оценивается в 402 млрд рублей. Как следует из документа, наибольшая сумма — 130 млрд рублей — заложена на 2023 год.
ВСМ Челябинск — Екатеринбург планируют начать строить в 2021 году. В настоящее время проект находится на стадии заключения концессии о строительстве, его внесли в стратегию пространственного развития до 2025 года.
Фото с сайта kazanfirst.ru
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