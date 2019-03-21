Любимым музыкальным направлением челябинцев назвали шансон

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики исследовали музыкальные предпочтения жителей городов России.

Опрос в 36 городах провело агентство ZOOM MARKET. Самыми популярными музыкальными жанрами в России стали хип-хоп, шансон и поп-музыка. Далее идут рок, электронная музыка, панк-рок, классическая музыка и джаз.

Любимый жанр челябинцев, по данным опроса, — шансон. Также блатные песни активно слушают жители Брянска, Иваново, Самары, Саранска, Саратова, Твери и Чебоксар. Москвичи предпочитают хип-хоп, а петербуржцы — поп-музыку.

Респонденты из Красноярска и Омска заявили о любви к классической музыке. У жителей Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда, Новосибирска и Тюмени пользуются популярностью рок-композиции.

Фото с сайта pixabay.com

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