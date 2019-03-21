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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Любимым музыкальным направлением челябинцев назвали шансон
21.03.2019 г. 13:26
Фото с сайта pixabay.com
Аналитики исследовали музыкальные предпочтения жителей городов России.
Опрос в 36 городах провело агентство ZOOM MARKET. Самыми популярными музыкальными жанрами в России стали хип-хоп, шансон и поп-музыка. Далее идут рок, электронная музыка, панк-рок, классическая музыка и джаз.
Любимый жанр челябинцев, по данным опроса, — шансон. Также блатные песни активно слушают жители Брянска, Иваново, Самары, Саранска, Саратова, Твери и Чебоксар. Москвичи предпочитают хип-хоп, а петербуржцы — поп-музыку.
Респонденты из Красноярска и Омска заявили о любви к классической музыке. У жителей Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда, Новосибирска и Тюмени пользуются популярностью рок-композиции.
Фото с сайта pixabay.com
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