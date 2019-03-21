11 тыс. мешков для мусора: кладовщика железнодорожного предприятия подозревают в крупной краже

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске транспортные полицейские установили подозреваемую в присвоении железнодорожного имущества.

В краже подозревают 59-летнюю челябинку, работающую кладовщиком производственного участка одного из железнодорожных предприятий. Полицейские установили, что женщина похищала со склада хозяйственные товары, которые находились у нее на подотчете.

Летом 2018 года кладовщик фиктивно списывала и присваивала себе имущество железнодорожного предприятия, а затем продавала его. Подозреваемая похитила более 70 тыс. товаров, среди которых 29 тыс. бумажных полотенец и 11 тыс. мешков для мусора. Полученные от продажи деньги женщина тратила на собственные нужды.

Ущерб предприятию превысил 1 млн рублей. В отношении челябинки возбуждено девять уголовных дел, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Фото с сайта pixabay.com

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