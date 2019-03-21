На Южном Урале за последние полгода стало на 17,5 тыс. больше легковых автомобилей

Фото с сайта avtostat-info.com

Челябинская область сохраняет позиции в топ-10 регионов по числу легковых машин.

Объем парка легковушек в субъектах России подсчитали аналитики агентства «АВТОСТАТ». По данным на 1 января 2019 года всего в стране насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей. За последние полгода их количество выросло более чем на 500 тыс. 15% автопарка страны сосредоточено в Москве и Московской области. Почти 2 млн машин в Краснодарском крае — он замыкает тройку лидеров.

Челябинская область, как и полгода назад, на девятой строчке рейтинга. По данным агентства, на Южном Урале насчитывается 1 млн 96 тыс. легковых автомобилей — на 17,5 тыс. больше, чем в июле 2018 года.

Фото с сайта avtostat-info.com



Все новости за 21.03.2019 г.»