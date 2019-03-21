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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
На Южном Урале за последние полгода стало на 17,5 тыс. больше легковых автомобилей
21.03.2019 г. 12:14
Фото с сайта avtostat-info.com
Челябинская область сохраняет позиции в топ-10 регионов по числу легковых машин.
Объем парка легковушек в субъектах России подсчитали аналитики агентства «АВТОСТАТ». По данным на 1 января 2019 года всего в стране насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей. За последние полгода их количество выросло более чем на 500 тыс. 15% автопарка страны сосредоточено в Москве и Московской области. Почти 2 млн машин в Краснодарском крае — он замыкает тройку лидеров.
Челябинская область, как и полгода назад, на девятой строчке рейтинга. По данным агентства, на Южном Урале насчитывается 1 млн 96 тыс. легковых автомобилей — на 17,5 тыс. больше, чем в июле 2018 года.
Фото с сайта avtostat-info.com
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