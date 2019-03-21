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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Южноуральцу пришлось погасить долг по алиментам, чтобы вылететь в командировку за границу
21.03.2019 г. 13:22
С жителя Троицка взыскали долг по алиментам в размере 40 тыс. рублей.
Исполнительное производство в отношении 50-летнего мужчины было возбуждено в январе 2018 года. До августа южноуралец работал, алименты регулярно отчислялись из его зарплаты. Затем он уволился и перестал переводить деньги на содержание ребенка.
К январю 2019 года долг составил 50 тыс. рублей. Жителя Троицка ограничили в праве выезда за рубеж. Мужчина погасил 30 тыс. рублей. Долг продолжил расти примерно на 9 тыс. рублей в месяц.
На прошлой неделе южноуралец позвонил судебным приставам и сообщил, что ему не разрешили пройти на посадку в одном из аэропортов Дальнего Востока. Мужчина направлялся на работу в зарубежный филиал организации, зарегистрированной в Южно-Сахалинске.
Приставы посоветовали немедленно погасить задолженность. Сразу после этого в отдел пришла нынешняя жена южноуральца, взяла квитанцию и через несколько часов оплатила долг, который к тому моменту вырос до 40 тыс. рублей. На следующий день мужчина смог вылететь на работу за рубеж, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
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