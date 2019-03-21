Прогноз политологов: Владимир Елистратов уйдет вслед за Борисом Дубровским

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинские политэксперты высказались о перспективах Владимира Елистратова на посту мэра Челябинска после смены власти в регионе.

Свое мнение политологи высказали в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе». Несмотря на то, что по Конституции глава субъекта не может руководить политическими процессами на местном уровне, в реальности влияние региональной власти весьма значительно.

Политолог Александр Подопригора напомнил, что в прошлом глава Челябинска неоднократно менялся вслед за губернатором. Исключением, по его мнению, не станет и нынешняя ситуация. Как считает эксперт, смена главы Челябинска — всего лишь вопрос времени.

«Мой прогноз — Елистратова поменяют в обозримом будущем. Сколько это займет: месяц, три, — посмотрим. Но я думаю, что новый глава крупного города будет из команды губернатора. Я бы дал бесплатный совет господину Текслеру: если бы он заявил, что собирается сделать все, чтобы вернуть прямые выборы мэра в Челябинске, то это был бы первый и очень серьезный шаг по приобретению настоящего доверия среди жителей города», — пояснил Александр Подопригора.

Похожего мнения придерживается и председатель региональной Ассоциации политической науки Максим Гутенев. «Шансы Елистратова по крайней мере на первый год достаточно высоки, но дальше они начнут стремительно уменьшаться. Новый глава региона окрепнет, будет подбирать команду и назначать своих людей на все ключевые должности», — прокомментировал он.

Владимира Елистратова депутаты гордумы выбрали главой Челябинска 26 февраля. Прежде он работал в статусе врио. До ноября 2018 года город возглавлял Евгений Тефтелев, который перешел в правительство области на должность одного из заместителей Бориса Дубровского. Последний во вторник, 19 марта, подал в отставку по собственному желанию.

Фото с сайта gubernator74.ru

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