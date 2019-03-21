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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Алексей Текслер отправил в отставку министра дорожного хозяйства Челябинской области
21.03.2019 г. 10:12
Исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер уволил министра дорожного хозяйства региона Дмитрия Микулика.
Все вице-губернаторы и министры продолжат работать в статусе исполняющих обязанности, кроме главы регионального миндортранса Дмитрия Микулика. Соответствующий документ Алексей Текслер подписал утром в четверг, 21 марта. «Дмитрий Микулик отправлен в отставку в связи с отсутствием доверия», — сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.
Все члены правительства автоматически ушли в отставку вместе с Борисом Дубровским во вторник. В этот же день исполняющим обязанности губернатора назначили Алексея Текслера.
Ранее ФАС России признала сговор бывшего главы региона Бориса Дубровского, министерства дорожного хозяйства и компании «Южуралмост». Антимонопольная служба установила наличие двух антиконкурентных соглашений. По данным ведомства, с 2015 по 2018 год более 90% контрактов в этой сфере были заключены с организацией «Южуралмост».
Фото с сайта gubernator74.ru
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