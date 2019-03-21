Комитет Заксобрания одобрил поправки, которые позволят участвовать самовыдвиженцам в выборах губернатора

Фото с сайта zs74.ru

Изменения в избирательное законодательство Челябинской области вынесли на рассмотрение депутатов Заксобрания.

В среду, 20 марта, поправки одобрил комитет ЗСО по законодательству и госстроительству. Их инициировал региональный избирком. Согласно поправкам, в выборах смогут участвовать не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы. Для этого им следует собрать подписи 13 тыс. южноуральцев и пройти муниципальный фильтр — заручиться поддержкой депутатов и глав на местах.

Также планируется увеличить размер избирательного фонда кандидата с 15 до 150 млн рублей и дать возможность голосовать не по прописке, а по месту фактического нахождения. Профильный комитет рекомендовал Заксобранию принять поправки в первом чтении, а второе провести в апреле, сообщили в пресс-службе ЗСО.

Фото с сайта zs74.ru

Все новости за 21.03.2019 г.»