- 64.2803р. - 0.0364
- 72.9389р. - 0.0606
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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Комитет Заксобрания одобрил поправки, которые позволят участвовать самовыдвиженцам в выборах губернатора
21.03.2019 г. 10:05
Изменения в избирательное законодательство Челябинской области вынесли на рассмотрение депутатов Заксобрания.
В среду, 20 марта, поправки одобрил комитет ЗСО по законодательству и госстроительству. Их инициировал региональный избирком. Согласно поправкам, в выборах смогут участвовать не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы. Для этого им следует собрать подписи 13 тыс. южноуральцев и пройти муниципальный фильтр — заручиться поддержкой депутатов и глав на местах.
Также планируется увеличить размер избирательного фонда кандидата с 15 до 150 млн рублей и дать возможность голосовать не по прописке, а по месту фактического нахождения. Профильный комитет рекомендовал Заксобранию принять поправки в первом чтении, а второе провести в апреле, сообщили в пресс-службе ЗСО.
Фото с сайта zs74.ru
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