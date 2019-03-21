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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
За год спрос на таксистов в Челябинске вырос в три раза
21.03.2019 г. 10:01
Аналитики провели исследование в преддверии Международного дня таксиста, который отмечается 22 марта.
Исследование провели специалисты портала Зарплата.ру. Число вакансий для таксистов с начала 2018-го увеличилось в три раза. Количество резюме за последние два года выросло в девять раз. Средняя зарплата таксистов в Челябинске увеличилась на 13% за этот период. На сегодняшний день она составляет 57 тыс. 684 рубля.
По словам бренд-директора портала Ивана Чиркова, количество вакансий для водителей увеличивается с ростом популярности приложений для вызова такси. «В 2018 году многие рассматривали эту сферу для постоянной работы, специалисты уходили из офисов ради возможности больше заработать и свободно распоряжаться своим временем. В 2019 году мы уже наблюдаем перемены: теперь вождение такси — это скорее источник дополнительного заработка», — отметил он.
Фото с сайта pixabay.com
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