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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Митрополит Григорий: изменения в правительстве области произошли по воле Божьей
21.03.2019 г. 09:41
Фото с сайта 74.ru
Митрополит Челябинский и Миасский Григорий прокомментировал назначение Алексея Текслера исполняющим обязанности губернатора.
Глава Челябинской епархии митрополит Григорий рассказал 74.ru, что пока ему не удалось пообщаться лично с Алексеем Текслером. По его мнению, изменения в правительстве произошли по воле Божьей.
«На все воля Божья. И эти изменения, я верю как христианин, тоже совершились по воле Божьей. И думаю, что эти изменения будут во благо жителям региона, Челябинской области», — цитирует митрополита издание. Алексей Текслер был назначен исполняющим обязанности губернатора Челябинской области во вторник, 19 марта, после отставки Бориса Дубровского.
Фото с сайта 74.ru
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