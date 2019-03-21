Митрополит Григорий: изменения в правительстве области произошли по воле Божьей

Фото с сайта 74.ru

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий прокомментировал назначение Алексея Текслера исполняющим обязанности губернатора.

Глава Челябинской епархии митрополит Григорий рассказал 74.ru, что пока ему не удалось пообщаться лично с Алексеем Текслером. По его мнению, изменения в правительстве произошли по воле Божьей.

«На все воля Божья. И эти изменения, я верю как христианин, тоже совершились по воле Божьей. И думаю, что эти изменения будут во благо жителям региона, Челябинской области», — цитирует митрополита издание. Алексей Текслер был назначен исполняющим обязанности губернатора Челябинской области во вторник, 19 марта, после отставки Бориса Дубровского.

Фото с сайта 74.ru



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